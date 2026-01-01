Sivas’ta dev operasyon: 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!
Sivas'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 80 bin 170 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Kent genelinde uyuşturucu trafiğini durdurmaya yönelik fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basıldı.
ZEHİR TACİRLERİNE REKOR DARBE
Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda; tam 80 bin 170 adet sentetik uyuşturucu hap ve 3,19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hap miktarı, Sivas’ta son dönemde tek seferde yakalanan en yüksek rakamlardan biri olarak kayıtlara geçti.
3 TUTUKLAMA, 4 ADLİ KONTROL
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 3'ü "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Valilik, gençleri zehirleyen odaklara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.
