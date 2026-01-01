  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Sivas’ta dev operasyon: 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!
Gündem

Sivas’ta dev operasyon: 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sivas’ta dev operasyon: 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!

Sivas'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 80 bin 170 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Kent genelinde uyuşturucu trafiğini durdurmaya yönelik fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basıldı.

ZEHİR TACİRLERİNE REKOR DARBE

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda; tam 80 bin 170 adet sentetik uyuşturucu hap ve 3,19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hap miktarı, Sivas’ta son dönemde tek seferde yakalanan en yüksek rakamlardan biri olarak kayıtlara geçti.

3 TUTUKLAMA, 4 ADLİ KONTROL

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 3'ü "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilik, gençleri zehirleyen odaklara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı
Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

Gündem

Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tümü için tutuklama talebi...
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tümü için tutuklama talebi...

Gündem

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tümü için tutuklama talebi...

Ünlülere uyuşturucu darbesi: Şeyma Subaşı gözaltında, 12 isim tutuklandı!
Ünlülere uyuşturucu darbesi: Şeyma Subaşı gözaltında, 12 isim tutuklandı!

Yerel

Ünlülere uyuşturucu darbesi: Şeyma Subaşı gözaltında, 12 isim tutuklandı!

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Yerel

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Sarıgül, uyuşturucu soruşturmasını da fırsata çevirdi: Benim saçımı analiz edin, tulum peyniri çıkar!
Sarıgül, uyuşturucu soruşturmasını da fırsata çevirdi: Benim saçımı analiz edin, tulum peyniri çıkar!

Gündem

Sarıgül, uyuşturucu soruşturmasını da fırsata çevirdi: Benim saçımı analiz edin, tulum peyniri çıkar!

Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri
Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri

Gündem

Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23