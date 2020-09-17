Sivas'ta damat adayı dehşet saçtı! Hiçbiri sağ çıkmadı

Sivas'ta bir damat adayı, evlilik hazırlığı yaptığı kadın ve annesiyle tartıştıktan sonra ikisini de av tüfeğiyle öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Müstakbel eşi ve annesiyle tartıştı

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Şenbağlar köyü girişinde 56 yaşındaki Şenol Bulut isimli şahıs ile evlilik hazırlığı yaptığı E.A. (40) ve annesi Ş.A. (68) arasında tartışma çıktı.

Katil olduktan sonra intihar etti

Sebebi henüz belirlenemeyen tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine damat adayı Şenol Bulut, av tüfeği ile müstakbel eşine ve annesine ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 56 yaşındaki Bulut da aynı silahla intihar etti.

Öte yandan olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna gönderildiği bildirildi.