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Aktüel Sivas'ta çocukların yaralı köpek için verdiği çaba yürekleri ısıttı
Aktüel

Sivas'ta çocukların yaralı köpek için verdiği çaba yürekleri ısıttı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:14:58 -
Sivas'ta çocukların yaralı köpek için verdiği çaba yürekleri ısıttı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ayağından yaralanan köpek yavrusunu kucaklayıp belediyeye getiren 5 çocuğun çabası güvenlik kamerasına yansıdı.

Reşitpaşa Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde oynayan çocuklar, yaralı bir köpek yavrusu buldu.

Köpeği kucaklarında taşıyarak Zara Belediyesi binasına getiren çocuklar, Belediye Başkanı Fatih Çelik'ten hayvanın tedavi edilmesi için yardım istedi.

Belediye personelinin desteği ile çocukları veteriner hekime yönlendiren Çelik, köpeğin tedavisinin yapılmasını sağladı.

Sokak köpeğinin tedavisinin ardından çocukları makamında kabul eden Çelik, örnek davranışlarından dolayı onlara hediyeler verdi.

Çocukların davranışının örnek teşkil ettiğini aktaran Çelik, belediyenin sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada, "Yaptığınız bu davranış büyüklere örnek olacak. Önemli olan kocaman yüreklerinizde sevgiyi duymanız. Hayvanları ve doğayı seven insan, insanları da sever. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizi hayvan sevgisiyle yetiştirdikleri için ailelerinize ve öğretmenlerinize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çocukların yaralı köpeği kucaklarında taşımasını belediyenin güvenlik kamerası kaydetti.



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