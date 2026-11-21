Cerny hâlihazırda 3,1 milyon Euro alıyor... Eğer pek çok şık alt alta konur ve başarılar gelirse maaş 4,3 milyon Euro'ya kadar çıkacak bonuslarla. Ama şimdiye kadar (geçen sezon dahil) çıkmadı. Beşiktaş'ta Cerny'den fazla alanlar; 3,7 milyon Euro ile çok eleştirilen Agbadou, 3,3 milyon Euro ile kulübede bekleyen Ndidi ile Salih Özcan ve Amir Murillo. Ayrıca Djalo'nun da Cerny'ye yakın bir maaş (2,9 milyon Euro) aldığı biliniyor.