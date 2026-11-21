Yönetim bu işe karşı ne yapacak? Maaşı rahatsız etti! Cerny'nin isyanı var
Beşiktaş'ın kurtulmak istediği Vaclav Cerny, hem geçen sezon hem de bu sezon sürekli olarak kendi aleyhine yürütülen karalama kampanyaları sonrasında isyan noktasına geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın kurtulmak istediği Vaclav Cerny, hem geçen sezon hem de bu sezon sürekli olarak kendi aleyhine yürütülen karalama kampanyaları sonrasında isyan noktasına geldi.
Vaclav Cerny, son iki sezondur aleyhine yapılan dedikodular yüzünden çok rahatsız... Geçen yıl uzun süre sosyal medyada eşi üzerinden Çek futbolcuya adeta sürekli saldırılar düzenlendi. Cerny'nin ocak ayında gönderilmesi planlanıyor... Ancak bir süredir Çek oyuncunun maaşının çok yüksek olduğu için gönderilemediği iddia ediliyor.
Cerny hâlihazırda 3,1 milyon Euro alıyor... Eğer pek çok şık alt alta konur ve başarılar gelirse maaş 4,3 milyon Euro'ya kadar çıkacak bonuslarla. Ama şimdiye kadar (geçen sezon dahil) çıkmadı. Beşiktaş'ta Cerny'den fazla alanlar; 3,7 milyon Euro ile çok eleştirilen Agbadou, 3,3 milyon Euro ile kulübede bekleyen Ndidi ile Salih Özcan ve Amir Murillo. Ayrıca Djalo'nun da Cerny'ye yakın bir maaş (2,9 milyon Euro) aldığı biliniyor.
Burada takımın yıldızları Vlahovic, Trossard ve Orkun Kökçü zaten kıyaslanmıyor bile...
Cerny, bir önceki sezonda Rangers formasıyla Fenerbahçe maçlarında şov yaptığı için "yılın transferi" olarak geldi... Hatta o dönemin iddialarına göre siyah-beyazlılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un elinden Çek oyuncuyu kaptı. Geçen sezon 8 gol ve 8 asistle oynayan Orkun'dan sonra 5 gol ve 8 asistle Beşiktaş'ın en fazla skor katkısı veren ismi oldu. Fotospor'a göre; Bu yüzden Cerny, "maaşı yüksek" iddialarına karşılık yönetimden bir açıklama ya da hamle bekliyor.
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