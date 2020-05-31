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Aktüel

Sivas'ta bitişik iki apartmanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Bölgede yoğunluk oluşturan vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyaran polis ekipleri, kalabalığı güçlükle dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 19:49:43 -
Sivas'ta bitişik iki apartmanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta bitişik iki apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi 47. Sokak'ta bitişik halde bulunan 4 katlı iki apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatıdaki yalıtım malzemeleri nedeniyle yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Apartmanlarda hasar meydana geldi

Öte yandan yangın nedeniyle vatandaşlar olay yerinde yoğunluk oluşturdu.

Ekip araçlarından anons yaparak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran polis ekipleri, kalabalığı güçlükle dağıttı.

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