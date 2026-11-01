Sivas'ta bir ev bomba gibi patladı: 3 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Evdeki 3 kişinin yaralandığı patlamada evde büyük hasar meydana geldi.
Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak’taki iki katlı bir binada doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada, evde bulunan Miray Ö, Şahinder Ö. ve Hava D. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlama nedeniyle evde hasar meydana gelirken, ekipler inceleme başlattı.