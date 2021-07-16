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Gündem Sivas'ta askeri araç devrildi: 3 yaralı
Gündem

Sivas'ta askeri araç devrildi: 3 yaralı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 09:53:00 -
Sivas'ta askeri araç devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 58 JAA 365 plakalı araç, D-100 kara yolu Ortaköy yol ayrımı yakınlarında devrildi.

Kazada, Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 3 asker yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesi ve Akıncılar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

 

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