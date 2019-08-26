0553 313 94 23

Sivas’ta Anadolu tarihini değiştirebilecek gelişme

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bir çoban tarafından bulunan buğday fosilinin milyonlarca yıllık olduğu tahmin ediliyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:27
Sivas’ta Anadolu tarihini değiştirebilecek gelişme

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bir çoban tarafından bulunan buğday fosilinin milyonlarca yıllık olduğu tahmin ediliyor.


Doğanşar ilçesi kırsalında hayvanlarını otlatan İbrahim Coşar, üzerinde buğday tanelerine benzer şekillerin olduğu bir kaya buldu. Coşar bulduğu kayayı yanına alıp, uzun yıllar Doğanşar’da fosiller üzerine araştırma yapan Tarih öğretmeni, araştırmacı yazar Fikri Karaman’a ulaştırdı. Karaman, ilginç kayanın buğday fosili olduğunu tespit etti.



Milyonlarca yıllık olabilir


Karaman, fosilin milyonlarca yıllık olabileceğini belirterek, “Doğanşar’da zaman zaman bu ilginç durumlarla da karşılaşıyoruz. Arkadaşlar buldukları fosilleri veya belgeleri bize getiriyor. İlk kez böyle bir fosille karşılaşıyorum. Elimde on binlerce buğday, mercimek ve benzeri tohumun fosili bulunmakta. Artık yüz bin yıllık mı, milyon yıllık mı bilemiyorum. Ona bilim adamları karar versin. Bu taşı çoban arkadaş İbrahim Coşar Bey bulmuş. Sonra Osman Yürük ve öğrencim Ali Kıncır vasıtası ile teslim ettiler. Bende kamuoyuyla paylaşıyorum. Böyle bir fosili gördüğüm için son derece mutluyum” dedi.



Anadolu’nun bilinen tarihini değiştirebilir


Bulunan fosil üzerinde yapılacak bilimsel çalışmalar sonrasında Anadolu’nun bilinen tarihinin değişebileceğini kaydeden Karaman, “Bu fosilin tarihi anlaşıldığı zaman Anadolu coğrafyasının tarihi anlaşılacak. Ne kadar yıl önce bunun burada ziraatı yapıldığı ve yabani olarak yetişeceği anlaşılacaktır. Bu da hem Türkiye tarihi açısından hem de dünya tarihi açısından önemli bir bilgi olacaktır” şeklinde konuştu.


Denizden 400 kilometre içeride ve yaklaşık bin 300 rakımda olan Doğanşar ilçesinde geçtiğimiz dönemlerde deniz canlılarına ait fosillere de rastlanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:27
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’daki kazada ölen babanın paylaşımı yürek dağladı
    1. Konya’daki kazada ölen babanın..
    2. 2023 eğitim vizyonunun felsefesi milli..
    3. Burası Afrika değil, Ergani
    4. İspanya'da savaş uçağı düştü
    5. 52 adet tekerlekli sandalye..
    6. Ürdün'den, İsrail'in Kudüs Vakıflar..
    7. Adana'da zabıtalardan Arapça tabela..
    8. Başkan Erdoğan konuşuyor
    9. İş bulamadı pes etmeyip kendi iş..
    10. Güngören'de eşini öldüren zanlı..
    11. Altın fiyatları
    12. Beyazgül, fetih yolcularını uğurladı
    13. Türkiye'den net açıklama: Haklı..
    14. İran alıkonulan tankerdeki petrolün..
    15. Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya..
    16. Türkiye 7 yaşındaki Salim için..
    17. Solculara öyle, Akit’e böyle!.. RTÜK..
    18. Şehitlerimiz dualarla uğurlandı
    19. Çocuklar için atıştırmalıklara dikkat
    20. Arıların ürettiği propolisi dünyaya..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı