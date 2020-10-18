Sivas'ta Afgan çoban arazide ölü bulundu
SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde Afganistan uyruklu çoban, arazide ölü bulundu.
İlçede bir süredir çobanlık yapan Naqibullah Özkan'dan (27) haber alamayan sürü sahibi, köy halkıyla arama çalışması başlattı. Köylüler, Özkan'ı Sincan köyü Tortu mezrasında hareketsiz halde buldu.
Kasıklarından tüfekle vurulan Özkan'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinin ardından cenaze, Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Özkan'ın kendine ait olduğu belirtilen tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.