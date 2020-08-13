Son haftalarda ülke genelinde vatandaşlarda görülen koronavirüs tedbirlerine uymada gösterilen rehavetin sonucu vaka sayılarının artışı olarak yansıdı.

Koronavirüs tedbirlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından en çok üzerinde durulan konu maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması olmasına rağmen yinede pek vatandaşımızın buna uymadıkları görüldü. Özellikle toplu alanlarda bu tedbirlerin uygulanmaması sonucunda azalmış olan koronavirüs vakası tekrar artışa geçti.

Vakalarda ki artış sonrasında valiliklerce tedbirler alınmaya başlandı. Ülke genelinde pek çok ilimizde maskesiz sokağa çıkma yasağı, asker uğurlama yasağı, taziye yasağı uygulanırken Sivas'ta ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Sivas Valiliği 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca; 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir" denildi.

Sivas'ta 65 yaş ve üzeri ne zaman sokağa çıkabilecek?

Sivas'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah 10.00 ile öğleden sonra 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği açıklanmıştı.Ancak Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri güncellerek tekrar paylaşılacağı duyuruldu.