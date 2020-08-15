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Sivas'ta 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 22:48:47 -
Sivas'ta 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, son dönemlerde vaka sayılarında artış gözlemlendiğini aktardı.

İl Salgın ve Denetim Merkezi ile tüm denetim ve verileri tek merkezde toplayarak koordine edeceklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"İl Salgın Denetim Merkezi'ne bağlı olarak Mahalle Denetim Ekipleri'ni kurduk. Sivas merkezde 65 mahalle için 30 Mahalle Denetim Ekibi kurduk. Bu ekiplerde imamlarımız, öğretmenlerimizin yanı sıra site ve apartman yöneticilerine de görev verdik. Kolluk kuvvetlerimiz ve denetim ekiplerimizle evde izolasyon altında tutulan vatandaşlarımız ikametgahlarında kontrol edileceklerdir. İkametgahlarında bulunmayanlara hem cezai işlem uygulayacağız hem de adli işlem için savcılıklara bildireceğiz."

Ayhan, "Özellikle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkmaları noktasında sadece 10.00-17.00 saatleri arasında olmasını sağlayacak şekilde kararlar aldık. Bunu yapmaktaki amacımız, onların risk oluşturması değil, tamamen onları korumak içindir. Yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük bölümünü bu grup oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Düğün salonlarını daha sıkı denetleyeceklerini de vurgulayan Ayhan, cenazelerin Ay Yıldız Camisi'nden kalkacağını ve taziyelerin de orada kabul edileceğini bildirdi.

Ayhan, kaymakamlarla da video konferansla görüşerek tedbirler hakkında bilgi aldı.

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