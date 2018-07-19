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Sivas'ta 600 kişi hastaneye başvurdu! İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı

Sivas Suşehri'nde içme suyundan kaynaklandığı düşünülen hastalık vakalarında hastaneye başvuranların sayısı 600'ü buldu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:34
Sivas'ta 600 kişi hastaneye başvurdu! İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, içme suyundan kaynaklandığı tahmin edilen, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 600'e ulaştı.

İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, söz konusu rahatsızlıklar nedeniyle yoğunluk yaşanan Suşehri Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Hastane çıkışı gazetecilere açıklama yapan Moğulkoç, yaz döneminde bu tür salgınların olabileceğini, su numuneleri ile hastalardan alınan numunelerin inceleneceğini ifade etti.

Aynı şikayetlerle hastaneye başvuran hastaların tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiklerini dile getiren Moğulkoç, "Sevindirici tarafı hiçbir hastamız yatarak tedavi görecek düzeyde değil, ayakta tedavilerini verip gönderiyoruz." diye konuştu.

İshalden dolayı su kaybı yaşayan 2 çocuğu gözlem amaçlı hastaneye yatırdıklarını dile getiren Moğulkoç, "Laboratuvar sonuçları çıktığında gerekli açıklamayı yapabiliriz. Çok ağır bir vaka yok, Allah'a şükür ciddi bir olay olmadı." ifadelerini kullandı.

''NET BİR ŞEY YOK''

Moğulkoç, son 3 günde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Suşehri Devlet Hastanesi'ne başvuran hasta sayısının 600'e ulaştığını açıkladı.

Ağır bir vakanın olmamasının, ciddi bir salgın olmadığını gösterdiğini vurgulayan Moğulkoç, şunları kaydetti:

"Gıdalardan da olabilir, sudan da olabilir ama net bir şey yok. Laboratuvar tetkiklerinin sonucuna göre cevap verebiliriz. Çocuklarda vücut küçük olduğu için hafif su kaybı etkiliyor, onu yerine koymak için gözlem amacıyla tedavi uyguluyoruz. Çocuklarda vaka biraz daha ağır seyrediyor. Hastalarımız ağırlı olarak merkezde. Net bir şey yok, numuneleri aldık, onlar 2 gün sonra çıkacak ve o zaman net bir şey söyleyebiliriz."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:34
  1. Sivas
  2. Fethullah Selçuk Moğulkoç
  3. Suşehri Devlet Hastanesi

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