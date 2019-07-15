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Sivas'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:25
Sivas'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları takside kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde, yurda kaçak girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, taksi şoförü hakkında işlem yaptı. 

Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:25
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  2. Sivas-Erzincan kara yolu
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