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Gündem Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Gündem

Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2024-08-13 11:51:00 -
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta saat 10:33'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açtı. Ekiplere şu ana kadar olumsuz bir ihbar bildirilmedi.

Üçüncü derece deprem kuşağında yer alan Sivas'ta vatandaşlar yeni güne depremle uyandı. 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI

Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan ve Sivas ve ilçelerinin büyük çoğunluğu 1. derece deprem kuşağında yer alıyor. Sivas il merkezi ise 3. derece deprem kuşağında bulunuyor. 1. derece deprem kuşağında yer alan ilçeler arasında Doğanşar, Akıncılar, Divriği, Gölova, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Zara bulunuyor.

Sivaslılar saat 10.33'te hissettiği sarsıntıyla kendini sokağa attı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin şiddeti 4.1 olarak ölçüldü. Ekipler, kontrol amaçlı sahaya inerken yetkili birimlere ulaşan olumsuz bir ihbar olmadı. Vatandaşlar, kısa süreli korku ve paniğe kapıldı.
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