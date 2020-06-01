Sivas’ta 3 bin 556 Suriyeli yaşıyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de kayıtlı olan geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayılarına ilişkin verileri güncelledi.

2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 646 bin 608 kişinin yaşadığı Sivas’ta 3 bin 556 Suriyelinin bulunduğu açıklandı. Kent nüfusunun yüzde 0,55’ini Suriyeli mülteciler oluşturdu.

Verilere göre Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 579 bin 332 olarak kayıtlara geçti. En fazla Suriyelinin yaşadığı il 496 bin 797 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul’u 449 bin 257 kişi ile Gaziantep, 433 bin 486 kişi ile Hatay, 420 bin 933 kişi ile de Şanlıurfa izledi. Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 24 kişi ile Bayburt oldu. Bayburt’u 37 kişi ile Artvin, 43 kişi ile de Tunceli takip etti.