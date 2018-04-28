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Sivas'ta 100 ton kereste kül oldu

100 ton kerestenin kül olduğu Sivas'ta kereste deposunda çıkan yangın itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu zorla söndürüldü.

28 Nisan 2018 Cumartesi 21:13
Sivas'ta 100 ton kereste kül oldu

Gültepe Mahallesi'ndeki Toptancılar Sitesi'nde Mesut Gökçe'ye ait kereste deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Gökçe'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ile bir buldozer, kısa sürede alevlere müdahale etti. Yaklaşık 100 ton kerestenin bulunduğu depodaki yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

TOMA HAZIR BEKLETİLDİ

Yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede zorlandı. Sivas Emniyet Müdürlüğüne ait bir TOMA da olay yerinde hazır bekletildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında depo kullanılamaz hale geldi, keresteler kül oldu.

Depo sahibi Mesut Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, dumanı fark ederek depoya geldiğini, ufak bir yangın olduğunu ama rüzgarın etkisiyle hızlı şekilde büyüdüğünü söyledi.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 21:13
  1. Sivas
  2. yangın

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