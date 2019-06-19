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Sivasspor’un Uvini ısrarı

Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın ısrarla istediği Bruno Uvini transferini bitirmek üzere.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:47
Sivasspor’un Uvini ısrarı

Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın ısrarla istediği Bruno Uvini transferini bitirmek üzere.


Sivasspor’da rota stoper transferine çevrildi. Kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın ısrarla istediği Bruno Uvini transferini bitirmek üzere. Al-Nassr ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Uvini, Rıza Çalımbay’ın takıma kazandırmayı çok istediği isimlerden biriydi.


Kariyerinde Santos, Sao Paulo, Tottenham, Twente, Napoli gibi devlerin formasını giyen başarılı futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bonservissiz bir şekilde takıma kazandırılacak olan oyuncu ile ilgili kulüpten henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.



Bruno Uvini’nin kariyeri


Al-Nassr’da defans pozisyonunda görev yapan Brezilyalı milli futbolcu Bruno Uvini Bortolança, profesyonel kariyerine 2010 yılında Sao Paulo kulübünde başladı. Tottenham Hotspur, Napoli, Siena, Santos ve FC Twente’de de forma giyen Bruno Uvini’nin 31 Mayıs 2019’da Al-Nassr Kulübü ile sözleşmesi sona ermişti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:47
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