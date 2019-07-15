Sivasspor'un Bolu kampı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar Bolu'nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı. Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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