Sivasspor'un Bolu kampı

Sivasspor'un Bolu kampı15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar Bolu'nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.
Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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