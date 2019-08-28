Sivassporlu Muammer Yıldırım, Dila Aşkın ile hayatını birleştirdi Demir Grup Sivasspor’un file bekçilerinden Muammer Yıldırım, Dila Aşkın ile hayatını birleştirdi.

Demir Grup Sivasspor’un file bekçilerinden Muammer Yıldırım, Dila Aşkın ile hayatını birleştirdi.

Sivas Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirilen nikah törenine; Sivasspor Kulübü Başkan vekili Erdal Sarılar, kulübün Genel Saymanı Ekrem Munar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcular, kulüp çalışanlar ve sevenleri katıldı.

Sarılar ve Çalımbay çiftin nikah şahitliğini yaparken, Dila ve Muammer çifti ‘evet’ diyerek mutluluğa ilk adımlarını attı. Nikahın ardından davetliler genç çifti tek tek tebrik ederken evlilik cüzdanlarını ise Teknik Direktör Rıza Çalımbay verdi.

Nikah toplu olarak çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.

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