Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: "Türkiye'de kalmak bana daha mantıklı geliyor"

İSTANBUL (AA) - Demir Grup Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini belirterek, Türkiye'de kalmasının mantıklı olduğunu ancak Avrupa'ya gitmenin de planları arasında bulunduğunu kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisinde röportajı yayımlanan Mert Hakan, kariyer planı, bu sezonki performansı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Süper Lig'de attığı 6 golün yanı sıra hücumdaki etkili performansıyla beğeni toplayan ve adı transfer haberlerinde sıkça yer alan 25 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon sözleşmem bitiyor ve kritik bir karar vermek zorundayım." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle oluşan duruma değinen Mert Hakan, şunları ifade etti:

"Dünya bu haldeyken kararımı ona göre vermek zorundayım. Çünkü futbol ekonomisi değişecek. Futbola döndüğümüzde ortamın nasıl olacağını bilmiyoruz. Hangi ülkenin ne halde olacağını bilmiyoruz. Bu süreçte Türkiye olarak iyi durumdayız. Türkiye'de kalmak bana daha mantıklı geliyor ama sürecin neyi getirip, neyi getirmeyeceğini bilmiyoruz. Her şey günlük güneşlikken hayatımız bir anda ne hale geldi. Bundan sonrasını kestiremeyiz. Tabii ki benim planlarım var. Planlarım içerisinde Avrupa'da oynamak da var. Türkiye'de oynadıktan sonra da bu olabilir, doğrudan da olabilir. Bu süreç geçtikten sonra bunu oturup konuşacağız. Bu konuda ülkemiz çok sağlıklı durumda. O yüzden Türkiye'de kalmayı düşünebilirim. Türkiye'de oynadıktan sonra Avrupa'ya gitmeyi düşünebilirim. Şu anda kafa yapım bu şekilde ama tabii ki neyin ne olacağı belli olmaz."





- Şampiyonluğa inanıyor





Mert Hakan, Süper Lig'de şampiyon olabileceklerini belirterek, bunun için fikstür avantajına sahip olduklarını vurguladı.

Sezona iyi başladıklarını ve ilk yarıyı lider bitirdiklerini hatırlatan kırmızı-beyazlı futbolcu, "Ligin en iyi futbol oynayan ekibiydik. Hala da iyi oynadığımızı düşünüyorum ama ikinci devre çok şanssızlıklar yaşadık. Emre Kılınç kardeşim sürekli sakatlıklarla uğraştı. Fernando altı hafta sakattı. Bir türlü ilk devredeki kadromuzla oynayamadık ama yine de iyi işler yaptık." şeklinde görüş belirtti.

Mert Hakan, şampiyonlukta önemli rakipleri olduğunu anlatarak, "İlk devrenin şu an sadece iki puan gerisindeyiz. Tabii ki diğer takımlar çıkış yakaladı. Bunlar ligimizin önde gelen ekipleri ve yıllardır ikinci yarılara hep bu şekilde başlamışlardır. Ancak hiçbir şekilde kötü düşünmüyoruz. Sekiz haftalık süreçte inanılmaz bir fikstür avantajımız var. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. O yüzden inanırsak bu aranın bize yarayacağını düşünüyorum. Üzerimize çok yük binmişti ve dinlenebileceğimizi düşünüyorum. Bu süreci iyi geçirirsek Sivasspor'u ligin zirvesinde bırakabiliriz." açıklamasını yaptı.





- "Sanki çok mutlu olmayarak oynamak zorunda kalacağız"





Demir Grup Sivassporlu futbolcu, Süper Lig'de kalan 8 haftayı mutlu olmayarak oynamak zorunda kalacaklarını hissettiğini belirtti.

Salgın sürecinin bir an önce geçmesi dileğinde bulunan Mert Hakan, şöyle devam etti:

"Dünya ve Türkiye olarak sıkıntılı günler geçiriyoruz. İnşallah atlatırız ve dönüp işimizi yapmaya başlarız. Ondan sonra oluşacak sürecin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir olay atlatmış olacağız. Ben her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Eski hayata çok büyük bir özlem var. Hayatımızın ne kadar değerli olduğunu bu süreçte anladık. Ondan sonraki süreçte de zamanın kıymetini bileceğimizi düşünüyorum. İnşallah döndüğümüzde seyircili bir ortamla başlarız ama çok mümkün gözükmüyor. Temennim bu yönde. Sekiz haftayı sanki çok mutlu olmayarak oynamak zorunda kalacağız. İnşallah her şey güzel olur ve o keyifte futbol oynarız ve sonunda şampiyonluğa biz ulaşırız."

Koronavirüs sürecini nasıl geçirdiğini anlatan Mert Hakan, "Ailemle birlikteyim. Bir gün tesise gidip koşu yapıyorum. Hocayla ayak tenisi oynuyoruz temassız şekilde. Bir gün de evimde denge, kuvvet çalışmaları yapıyorum. Psikolojik olarak zor bir süreç ama buna mecburuz. Ligler büyük ihtimalle haziranda başlayacak. O güne kadar kendimizi hazır tutmak zorundayız. Sezon başı kampı gibi 2-3 haftalık süreç bizlere verilecek. Biz de bir şekilde sezona hazır tutacağız kendimizi." değerlendirmesinde bulundu.





- "Tek hayalim A Milli Takım"





Mert Hakan Yandaş, hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar hiçbir kategoride milli takım forması giymediğini hatırlatan Mert Hakan, "Bundan sonraki tek hayalim A Milli formaya ulaşabilmek. Aday gösteriliyordum ama böyle bir süreç ortaya çıktı. Vardır her şeyde bir hayır. İnşallah istediğim ve hayal ettiğim A Milli Takım formasına kavuşurum ve ülkem için hizmet ederim." açıklamasını yaptı.