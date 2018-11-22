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Sivasspor'dan Usain Bolt açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, Usain Bolt iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarılar, "Teyit almadan yapılan tüm haberler asılsızdır. Sivasspor bir atletizm takımı değildir." ifadelerini kullanıldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 14:57
Sivasspor'dan Usain Bolt açıklaması

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un, atletizm kariyerini noktalamasının ardından futbola yönelen Jamaikalı rekortmen sprinter Usain Bolt ile temas halinde olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, yaptığı açıklamada, Usain Bolt ile temas halinde olduklarına dair haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi.

Sivasspor bir atletizm takımı değildi

Bu tür haberlere anlam veremediklerini ifade eden Sarılar, "Teyit almadan yapılan tüm haberler asılsızdır. Sivasspor bir atletizm takımı değildir, Usain Bolt ile ilgilendiğimiz ve gündemimize aldığımız gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Bu tür haberlerin kasıtlı ve maksatlı olduğunu ve Sivasspor'a zarar verilmek istendiğini savunan Sarılar, "Kamuoyundan ricamız, böyle asılsızca yapılan haberlere itibar etmemeleridir. Bu tip haberleri biz de internet sitelerinden takip ediyoruz. Kulübümüz, transferlerle ilgili her türlü açıklamayı resmiyet kazandıktan sonra duyurmaktadır. Kulüp başkanımız Mecnun Otyakmaz veya kulübümüzün resmi internet sitesinden yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini istiyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:57
  1. SÜPER LİG
  2. Erdal Sarılar
  3. Demir Grup Sivasspor
  4. Sivasspor
  5. Usain Bolt

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