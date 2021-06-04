  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail'i uyardılar: Katar parası ülkeye gelmezse saldırırız
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Sivasspor'dan Rıza Çalımbay kararı
Bakanlıklardan düzenleme! 28 gün sonra Türkiye'ye girişi tamamen durduruluyor
Spor Sivasspor'dan Rıza Çalımbay kararı
Spor

Sivasspor'dan Rıza Çalımbay kararı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 17:06:00 -
Sivasspor'dan Rıza Çalımbay kararı

Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rıza Çalımbay, bir sezon daha Sivasspor'da! Sivasspor'dan yapılan açıklamada Rıza Çalımbay'ın yeni sezonda takımın başında kalacağı ifade edildi.

"Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay