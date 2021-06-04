Sivasspor'dan Rıza Çalımbay kararı
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.
Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Rıza Çalımbay, bir sezon daha Sivasspor'da! Sivasspor'dan yapılan açıklamada Rıza Çalımbay'ın yeni sezonda takımın başında kalacağı ifade edildi.
"Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz"