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Spor

Sivasspor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, Beşiktaş’ta korona virüs testleri sonucu 8 kişinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:40:57 -
Sivasspor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, Beşiktaş’ta korona virüs testleri sonucu 8 kişinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Beşiktaş’ta dün gerçekleştirilen korona virüs testlerinin ardından bugün yapılan açıklamada 8 kişide korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından DG Sivasspor, siyah-beyazlılar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kırmızı-beyazlılar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


“Beşiktaş’ın Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş.”

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