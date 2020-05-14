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Spor

Sivasspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:10:22 -
Sivasspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Beşiktaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş." ifadelerine yer verildi.

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