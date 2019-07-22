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Sivasspor’dan Alper Potuk atağı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Alper Potuk’u transfer etmek istiyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:35
Sivasspor’dan Alper Potuk atağı!

Transferde en geç kalan takımlardan biri olan Sivasspor’da gözler Alper Potuk’ta.

Uzun bir süredir gündemde olan Fenerbahçeli orta saha oyuncusuyla ilgili süren belirsizliğin sona ermesini isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat devreye girip oyuncuyla görüşeceği öğrenildi. Çalımbay, takıma en az 5-6 takviye daha yapılmasını bekliyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:35
  1. Sivasspor
  2. Alper Potuk
  3. Fenerbahçe
  4. Rıza Çalımbay

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