Sivasspor’dan Alper Potuk atağı! Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Alper Potuk’u transfer etmek istiyor.

Transferde en geç kalan takımlardan biri olan Sivasspor’da gözler Alper Potuk’ta. Uzun bir süredir gündemde olan Fenerbahçeli orta saha oyuncusuyla ilgili süren belirsizliğin sona ermesini isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat devreye girip oyuncuyla görüşeceği öğrenildi. Çalımbay, takıma en az 5-6 takviye daha yapılmasını bekliyor.

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