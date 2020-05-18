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Spor

Sivasspor’da tedbirli idman devam ediyor

Sivasspor’lu futbolcular, korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:27:31 -
Sivasspor’da tedbirli idman devam ediyor

Sivasspor’lu futbolcular, korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamada, iki günlük izin ardından kırmızı-beyazlı ekip bugün yeniden kulüp tesislerinde bir araya geldi. Basına kapalı olarak saat 11.00’de başlayan antrenmanda, iki gruba ayrılan futbolcular Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı. İkinci grupta yer alan futbolcular ise saat 17.00’de çalışmalarını gerçekleştirecek.

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