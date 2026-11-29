Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'da Basın Sözcüsü Yücel Aydın, Bodrum FK karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada yönetim kurulunun verdiği mücadelenin kulüp için yeterli olmadığını kabul etti. Aydın, "Yönetim kurulunun bugün istifa etmesi an meselesidir" dedi.

Mazeretlerin arkasına sığınmayı benimsemediklerini belirten sözcü, Sivasspor'un şu anda iyi ve başarılı olduğunun söylenemeyeceğini ifade etti. Aydın, kulübü devralmak isteyenlere kapıyı açık tuttu: "Sivasspor'umuzu bu saatten sonra yönetecek büyüklerimiz, ağabeylerimiz 'Ben bu takımı sizlerden daha iyi yönetirim' diyorsa biz bu konuda destek olmaya hazırız. Çünkü söz konusu Sivasspor."

Rey Manaj'a sitem: "İki gün beklemek çok mu zordu?"

Arnavut forvet Rey Manaj'ın ayrılık sürecine de değinen Aydın, oyuncunun kendilerine verdiği sözü tutmadığını söyledi. Ülkede ekonomik kriz bulunduğunu ve farklı kulüplerde de maddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren sözcü, Manaj'dan iki gün süre istediklerini, Charisis ile de konuştuklarını ve ikisinin de "Evet" dediğini anlattı.

Aydın, buna karşın oyuncunun bir gece özel bir uçakla şehirden ayrıldığını duyduklarını aktardı; sözlerinin devamında ayrılışı "Beklemedi ve bir sabah Kayseri'den özel jetle şehrimizi terk etti" cümlesiyle anlattı. Oyuncunun kulüpte yaklaşık 3 yılda 4-5 milyon euro kazandığını söyleyen sözcü, kulüp adına kalmasını istediklerini belirterek sordu: "Sivasspor'u iki gün beklemiyorsa içerideki birçok futbolcuya da haksızlık değil mi? Bir kulübü iki gün beklemek çok mu zordu?"

Çağdaş Çavuş'a yanıt: "Bu talihsiz bir açıklamadır"

Teknik direktör Çağdaş Çavuş'un maçın ardından şeffaflık ve mali durumla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren Aydın, hocanın göreve gelişinden bu yana dört maça çıkıldığını hatırlattı. Kulübün bu yıl her ödemesiyle şeffaf olduğunu savunan sözcü, aylık, iki aylık ve üç aylık harcamaların dahi yüksek bir makam tarafından denetlenmesini istediklerini ve denetlendiğini söyledi.

Çavuş'un bu konuda hata yaptığını düşündüğünü belirten Aydın şöyle konuştu: "Sen önce çıkacaksın, bugünkü maçını kazanacaksın; ondan sonra yönetime gerekli cevabı vereceksin. Başka kulüplerin bizden bir kat daha fazla borcu var ama hocaları çıkıp böyle bir şey söylemiyor. Bu talihsiz bir açıklamadır."

Kongreden sonra yaklaşık 268 milyon 700 bin TL ödeme

Kulübün borç tablosunu da paylaşan Aydın, genel kurulda göreve geldiklerinde yaklaşık 380-400 milyon TL borç olduğunun ifade edildiğini hatırlattı. Beklenmedik, sonradan gelen ödemeler ile FIFA'dan gelen transfer yasaklarının mali yapının dışına taştığını söyleyen sözcü, Süper Lig'den düşüşün ardından FIFA'ya giden futbolcuların zorluklarıyla mücadele ettiklerini aktardı.

Aydın, devraldıkları 400 milyon TL'lik borcun "üç aşağı beş yukarı aynı konumda" devam ettiğini, kongreden sonra ise yaklaşık 268 milyon 700 bin TL borç ödemesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.