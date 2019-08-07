Sivasspor'da sezon hazırlıkları

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.Futbolcular yarım sahada oynanan minyatür ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. İdmanı takip eden Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Asbaşkan Faruk Taşseten, Çalımbay'dan takım hakkında bilgi aldı.

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