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Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

- Teknik direktör Hakan Keleş:- "İyi çalışıyoruz ve rakibimizi de iyi analiz ettik. Taraftarımızın desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:43
Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, ligin 16. haftasında sahalarında konuk edecekleri MKE Ankaragücü'nü taraftar desteğiyle yenerek çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Keleş, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde 4 haftalık bir çıkışlarının olduğunu ve 10 puan topladıklarını belirtti.

MKE Ankaragücü maçını da kazanarak çıkışı sürdürmeyi hedeflediklerini dile getiren Keleş, "Galatasaray maçıyla devreye gireceğiz. Devreye kadar 6 puan alırsak hedeflerimize ulaşmış olacağız. İyi çalışıyoruz ve rakibimizi de iyi analiz ettik. Taraftarımızın desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz." dedi.

Futbolcularla antrenman öncesinde yaptığı toplantıda kendisinden devre arası için izin istediklerini anımsatan Keleş, "Galatasaray maçını yendiğimiz zaman ekstra izin vereceğiz. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız, Galatasaray'ı da yeneceğimizi dile getirmek için söyledim." diye konuştu.

MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu ve antrenörü olduğunun hatırlatılması üzerine ise Keleş, şunları kaydetti:

"Ankaragücü'nde uzun yıllar hem futbolculuk hem de antrenörlük geçmişim var. Benim için duygusal bir maç ama profesyonelim, şu anda Sivasspor camiasını temsil ediyorum, onun başarısı için uğraşıyorum. Tabii ki 3 puanı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sonuçta sevdiğim bir camia ama kazanan biz olalım, Sivasspor olsun."


- Antrenman


Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki idman koşuyla başladı. Isınma hareketleri yapan futbolcular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan Ziya Erdal ve İlker Sayan, takımdan ayrı salonda çalıştı.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:43
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Hakan Keleş
  4. SÜPERLİG

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