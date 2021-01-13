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Spor Sivasspor'da Medipol Başakşehir mesaisi başladı
Spor

Sivasspor'da Medipol Başakşehir mesaisi başladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 17:57:00 -
Sivasspor'da Medipol Başakşehir mesaisi başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

İdmanda sakatlığı sona eren savunma oyuncusu Marcelo Goiano da yer aldı.

Antrenmana Sivasspor'un 77 numaralı formasını giyecek olan yeni transfer Ahmet Oğuz da katıldı.

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