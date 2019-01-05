Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları05 Ocak 2019 Cumartesi 23:53
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, devre arası kamp çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın ikinci gününde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından topa sahip olma oyunu oynayan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarı alanda çift kale maç yaparak günü tamamladı.
Sivas temsilcisi, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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