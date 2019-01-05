Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre devre arası kampını Antalya'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın ikinci gününde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda daha sonra denge çalışmaları ve "mini bant" egzersizleri yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise 5'e 2 pas organizasyonu ve futbola özgü dayanıklılık çalışmalarına ağırlık verildi.

Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



