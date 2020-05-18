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Spor

Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:56:26 -
Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenmanda yer alan sporcular, kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı.

İkinci grupta yer alan sporcular ise saat 17.00'de antrenman yapacak.


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