Sivasspor'da gözler üç final maçına çevrildi





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de sırasıyla oynayacakları Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını final niteliğinde gördüklerini söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, göreve getirilmesinin ardından geçen süreci değerlendirdi. Takımda çok oyuncunun gitmesinden dolayı sezona sıkıntılı başladıklarını belirten Çalımbay, kamp döneminin ise "mükemmel" geçtiğini ifade etti.

Kendi memleketinde takım çalıştırmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Çalımbay, başarılı olmak için kırmızı-beyazlı ekibe geldiğini dile getirdi.

Çalımbay, birlik ve beraberlik içerisinde güzel işler yapmak istediklerini aktararak, "Biz yeni takımız. Çok oyuncumuz gittiği için mecburen yeni transferler yaptık. Bazı futbolcularımız lig başladıktan sonra, bazıları hazırlık dönemini bitirdikten sonra geldi. O yüzden bazı arkadaşlarımız çalışma, birlik ve beraberlik açısından sıkıntı yaşadı." dedi.

Ligde sırasıyla oynayacakları Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarının önemine dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçları bizim için final niteliği taşıyor. Bu maçlardan mutlaka çok iyi şekilde çıkmamız gerekiyor ama bir gerçek takımlar birbirlerini tanımıyor. Analiz yaptırıyoruz, maçını seyrettiriyoruz ama çok maç oynamadıkları için de kapalı kutu gibi görünüyor. Analizlere göre tedbirler alıyoruz ama bazen yine de eksiklikler olabiliyor. Ligin 6 veya 7. haftasından sonra mutlaka herkes birbirini tanıyacaktır ve ondan sonra da gerekli her şeyi yapacaktır. Takım olarak gerçekten iyi bir havamız var, kaliteli ve yetenekli arkadaşlardan kurulu bir takım ama şunu kabul etmek gerekiyor ki bize birazcık daha zaman lazım. Bazı arkadaşlarımın maç temposunu kazanmaları ve takıma hazır olmaları gerekiyor. Herkese ihtiyacımız olduğu için herkesi biran önce hazır etmeye çalışıyoruz."





- Sakat futbolcuların durumu





Armin Djerlek'in adale yırtığı nedeniyle 1 hafta, Barış Yardımcı'nın ödemi nedeniyle 3 hafta, Ziya Erdal'ın sol kasığındaki yırtık nedeniyle 1 veya 2 hafta sahalardan uzak kalacağını anlatan Çalımbay, sakatlığı bulunan Fatih Aksoy'un durumun ise henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Çalımbay, sakat ve hazır olmayan futbolcuların biran önce takıma kazandırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Ligde hafta sonu deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir'in dört büyükler kadar kuvvetli bir takım olduğunu vurgulayan Çalımbay, "İyi bir takımla oynayacağız ama mutlaka bizim oradan çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Oyuncularım da bu işin bilincindeler, oradan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. İç sahada oynayacağımız Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağımız Alanyaspor maçları da bizim için çok çok önem taşıyan maçlar." diye konuştu.





- "VAR'ın başında olan arkadaşların maç yönetmemesi gerekiyor"





Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında da açıklamalarda bulunan Çalımbay, VAR'ın özellikle Anadolu takımları için yararlı olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Hakem arkadaşlarımız bana göre VAR'dan iyi bir şekilde yararlanamıyor çünkü gitmiyorlar. Gitmeleri ve görmeleri gerekiyor. Burada yapılan yanlış bir şey var; bence VAR'ın başında olan arkadaşların maç yönetmemesi gerekiyor. Arkadaşımız 1 hafta önce maç yönetiyor, ondan sonra o arkadaşımız diğer hafta başka maça çıkıyor. Hüseyin Göçek bizim maçtan önce VAR'ın başındaydı, bir hafta sonra bizim maça geldi. VAR sistemindeki yanlış, bence maç yöneten arkadaşların orada olmaması gerekiyor."





- "Biz çok iyi bir takımız"





Rıza Çalımbay, ligde ilk 5 içerisinde olmak şartıyla Sivasspor'da teknik direktörlük görevine geldiğini anlatarak, "Sivas'ın artık bir hedefi olsun, yukarıya oynasın istiyorum. Hedefi olmayan bir yere gitmek istemiyorum. Gittiğimiz her yerde de verilen hedefin kesinlikle üzerine çıktık. Arkadaşlarıma inanıyorum ve güveniyorum, tek sıkıntımız arkadaşlarımızın kapasitelerini yakalamaları gerekiyor. Eksikliklerimizi yüzde 100 devre arası tamamlarız." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta başarılı olmak istediğinin altını çizen Çalımbay, "Başarılı olmamız için de taraftar, transfer, yönetimin desteği lazım. Şu anda bir bütün olduk bundan sonra istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bizim için lig şu an yeniden başlıyor. İşin gerçeği Başakşehir, oynayacağımız en zor maçlardan bir tanesi. Onun için de çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Herkesin kapasitesinin üstüne çıkması lazım." açıklamasında bulundu.