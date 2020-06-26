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Spor

Sivasspor'da 7. kez Kovid-19 testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 10:20:22 -
Sivasspor'da 7. kez Kovid-19 testi yapıldı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 7. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 7. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, sahamızda oynayacağımız Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personellerimize 7. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 6. kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

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