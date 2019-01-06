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Sivasspor'da 3 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı

- Kırmızı-beyazlılarda kamp kadrosuna dahil edilmeyen Zoro Cyriac, Aydın Karabulut ve İlker Sayan'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi

06 Ocak 2019 Pazar 12:18
Sivasspor'da 3 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, futbolcular Zoro Cyriac, Aydın Karabulut ve İlker Sayan'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi.

Teknik direktör Hakan Keleş'in kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Zoro Cyriac, orta saha oyuncuları Aydın Karabulut ve İlker Sayan, kırmızı-beyazlı ekibin Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarına dahil edilmedi.

Futbolculara, kendilerine kulüp bulmaları konusunda bildirim yapıldı.

Daha önce de Sivasspor forması giyen ve sezon başında kırmızı-beyazlı ekibe dahil edilen Aydın Karabulut, beklenenin altında bir performans sergileyerek geride kalan 17 haftalık periyotta sadece 1 maçta 3 dakika forma şansı buldu.

Sezon başında Sivas Belediyespor'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu İlker Sayan da 2'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere üç maçta 104 dakika forma giydi.

Kırmızı-beyazlıların 2017-2018 sezonu başında kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Zoro Cyriac, geçen sezon 19'u Süper Lig, 3'ü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 22 maçta forma giymiş ve 2 kez gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 7 maçta 120 dakika oyunda kalan Cyriac, beklenenin altında bir performans ortaya koydu.

Sivasspor'da ara transfer döneminde şimdiye kadar Brezilyalı oyuncu Robinho ile yollar ayrılmış, Cezayirli orta saha oyuncusu Carl Medjani'nin sözleşmesi de karşılıklı feshedilmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 12:18
  1. Aydın Karabulut
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. ilker sayan
  5. SÜPERLİG
  6. Zoro Cyriac

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