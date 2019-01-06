Sivasspor'da 2 futbolcuya sürpriz doğum günü kutlaması

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2 futbolcu için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, devre arası kampını Antalya'da sürdüren kırmızı beyazlı ekipte, futbolcular Ziya Erdal ve Mattias Bjarsmyr için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda, 2 futbolcunun doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşlarının katılımıyla kutlandı.



Doğum günü pastasındaki mumları birlikte üfleyen takım kaptanı Ziya Erdal ve Mattias Bjarsmyr, daha sonra tebrikleri kabul etti.