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Spor

Sivasspor’a virüs testi yapılacak

Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan korona virüs DG Sivasspor’u da hızlı önlemler almaya itti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:40:45 -
Sivasspor’a virüs testi yapılacak

Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan korona virüs DG Sivasspor’u da hızlı önlemler almaya itti. Yiğidolar’a 16 Mayıs Cumartesi günü korona virüs testi yapılacak.


Şampiyonluğun en büyük adaylarından DG Sivasspor Kulübü, korona virüs salgınına karşı önlemlerini hızlandırıyor. Edinilen bilgiye göre Sivasspor’da futbol takımı teknik ekibine ve oyunculara yeni tip korona virüs testi yapılacak. Sivasspor yönetimi, 16 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan antrenman öncesi Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde; futbolculara, teknik heyete ve tüm personele korona virüs testi daha yaptırma kararı aldı.


Çıkan sonuçlara göre antrenman programı yeniden şekillenecek.

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