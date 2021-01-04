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Spor Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:36:31 -
Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışan futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından Malatya'ya gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.


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