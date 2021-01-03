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Spor Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 15:01:56 -
Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, dün oynanan Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Topla ısınma hareketleriyle idmana başlayan diğer sporcular, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra Malatya'ya gidecek.


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