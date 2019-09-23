Sivasspor, Trabzonspor'u son dakika golüyle geçti! Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'un mücadelesinde galip gelen taraf, maçın son anlarında bulduğu gol sayesinde 2-1'lik skorla kırmızı-beyazlı ekip oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor, 2-1 kazandı. Trabzonspor, 3. dakikada Donis Avdijaj ile öne geçti. Sivasspor, 41. dakikada Fernando ile eşitliği sağladı. Trabzonspor'da Alexander Sörloth, 80. dakikada penaltı kaçırdı. Sivasspor ise 90+6. dakikada Uğur Çiftçi ile galibiyet golünü buldu. Bu sonucun ardından Sivasspor 8 puana yükselirken, Trabzonspor ise 6 puanda kaldı. Sivasspor, 28 Eylül Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise 29 Eylül Pazar akşamı 19.00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.