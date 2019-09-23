Sivasspor, Trabzonspor'u son dakika golüyle geçti!
Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'un mücadelesinde galip gelen taraf, maçın son anlarında bulduğu gol sayesinde 2-1'lik skorla kırmızı-beyazlı ekip oldu.23 Eylül 2019 Pazartesi 22:16
Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor, 2-1 kazandı.
Trabzonspor, 3. dakikada Donis Avdijaj ile öne geçti. Sivasspor, 41. dakikada Fernando ile eşitliği sağladı.
Trabzonspor'da Alexander Sörloth, 80. dakikada penaltı kaçırdı. Sivasspor ise 90+6. dakikada Uğur Çiftçi ile galibiyet golünü buldu.
Bu sonucun ardından Sivasspor 8 puana yükselirken, Trabzonspor ise 6 puanda kaldı.
Sivasspor, 28 Eylül Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise 29 Eylül Pazar akşamı 19.00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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