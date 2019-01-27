Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Peki, Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Sivasspor Trabzonspor maçına ilişkin detaylar...

Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig heyecanu Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Ligdeki son 2 maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, Trabzonspor karşısında çıkış arayacak. Bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden ve sadece Kasımpaşa'ya mağlup olan Demir Grup Sivasspor, evindeki başarı grafiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Sivasspor'da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Torje, Diabate, Emre, Muhammet

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Batuhan, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Anthony, Rodallega