Sivasspor Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Peki, Sivasspor Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?23 Eylül 2019 Pazartesi 22:01
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Peki, Sivasspor Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İşte, Sivasspor Trabzonspor maçının detayları.
MAÇ SONUCU: 2-1
Dk.41 Fernando, Dk.90+6 Uğur Çiftçi / Dk.3 Avdijaj
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörlot
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Sörloth'un pasında topla buluşan Avdijaj'ın ceza yayı üzerinden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
32. dakikada Sosa'nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa topu kontrol etti.
41. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Emre Kılınç'ın soldan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernando, ceza alanı sol çaprazından kalesini terk ederek açıyı kapatmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
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