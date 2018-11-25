0553 313 94 23

Sivasspor Teknik Direktörü Keleş: Bizden daha iyi oynadılar

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Demir Grup Sivasspor, kazanmayı bizden daha çok hak etti. Bizden daha iyi oynadılar, daha etkililerdi." dedi.

25 Kasım 2018 Pazar 18:30
Sivasspor Teknik Direktörü Keleş: Bizden daha iyi oynadılar

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in 13. haftasında 1-1 sona eren maçında kaybettikleri puanları telafi etmeye çalışacaklarını belirtti.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı kontrollü oyunu tercih ettiklerini ve rakibe üstünlük kurduklarını kaydetti.

Oyunun genelinde üstün taraf olduklarını dile getiren Keleş, "Toplam 20 şut atmışız, 20 korner kullanmışız. Topla oynama oranında üstünüz ama bir şekilde topu içeri atamadık. Gol pozisyonlarımız da çok var. 10 kişi kaldıktan sonra zaten oyun koptu. Pozisyonlar da verdik. Gole kadar pozisyonları yoktu. İçeride sıkıntı çekiyoruz. Yine 2 puan kaybettik. Bunu telafi etmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

'Planlarımızı gerçekleştiremedik'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, maça iyi başladıklarını ancak ilk yarının sonlarına doğru Demir Grup Sivasspor'un daha etkili olduğunu kaydetti. İlk yarıda fazla pozisyon verdiklerini ve rakip kaleye çok gidemediklerini anlatan Buruk, "Planlarımızı gerçekleştiremedik. Hücumdaki oyuncularımızın yeteneklerini sahaya koyamamaları, bizi eksik bıraktı." şeklinde konuştu.

Buruk, ikinci yarıda golü bulmalarına karşın, oyun anlamında istediklerini sahaya koyamadıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Özellikle kenarlardan rakibimize çok pozisyon verdik. Bu bölgeye iki oyuncuyla da hamle yaptık. Şanssız bir gol yedik. Oyuncumuzun hafif itildiğini düşünüyoruz ama orada Video Yardımcı Hakem (VAR) ile verilen karar oldu. Oradaki karışıklıktan gol yedik. Haftalardır VAR kararlarından sıkıntı yaşıyoruz. Geçen haftada da bunu yaşadık, çok daha netti. Bu hafta ile Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında da yaşadık. Biz var olma savaşı veriyoruz ama 'VAR'lık savaşı bizim için zor geçecek gibi gözüküyor. Özellikle Çaykur Rizespor aleyhine verilen kararların çok objektif olduğunu düşünmüyorum ama bir yandan da saygı duyuyorum."

'Bizden daha iyi oynadılar, daha etkililerdi'

Dostça bir maç oynandığına değinen Buruk, "Demir Grup Sivasspor, kazanmayı bizden daha çok hak etti. Bizden daha iyi oynadılar, daha etkililerdi. Buradan 1 puan çıkarmak bizim için sevindirici ama son 10 dakika rakibin eksik kaldığı bölümde daha iyi oynasak, maçı da kazanabilirdik. Bu bölümde rakibimize pozisyonlar da verdik. Onlar da kazanabilirdi." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:30
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Konya
  4. Hakan Keleş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burun kanaması ciddi bir belirti
    1. Burun kanaması ciddi bir belirti
    2. Kadına Yönelik Şiddete Karşı..
    3. Göz ağrısı neden olur?
    4. Salça lekesi doğal yöntemlerle nasıl..
    5. Yoğurt suyunu dökmeyin!
    6. Çay porselende demlenmeli
    7. Uykusuzluk hastalığı ile ilgili herşey…
    8. Yumurtanın bu faydalarını duydunuz mu?
    9. Hentbol: Erkekler Challenge Kupası
    10. Et sote tarifi
    11. Buzdan gelen güzellik
    12. İran, 12 dağcının kaybolduğunu açıkladı
    13. Bağırmayan ebeveyn olmak için tavsiyeler
    14. Develer spor kulübü yararına güreşti
    15. Kadına Yönelik Şiddete Karşı..
    16. Maçın ardından
    17. İran'da 12 dağcı kayboldu
    18. Düzce'de drift yapan 2 sürücüye 10 bin..
    19. Polikistik over sendromunun nedeni..
    20. Fatma Şahin'den eğitim açıklaması:..
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?