Lavabonun üstündeki delik ne işe yarıyor? Meğer sebebi varmış!
Her gün çok sayıda kişi tarafından kullanılan lavaboların üstünde bulunan deliğin ne işe yaradığını bilen sayısı çok az. Peki lavabonun üstünde bulunan delik ne işe yarıyor?
Lavabo hemen herkes tarafından sabah, öğle ve akşam olmak üzere her vakitte kullanılabiliyor. Çünkü hijyen açısından bir ihtiyaç olarak ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra, lavabo ne kadar sık kullanılsa da birçok kişi üst taraftaki deliğin ne işe yaradığını pek bilmiyor. Çünkü su seviyesinin o deliğe kadar ulaştığı nadiren görülüyor.
Öte yandan, 'Lavaboda neden kullanılmayan delik var?' sorusunu birçok kişi zaman zaman merak ederek araştırıyor. Peki, lavaboda neden böyle bir delik bulunuyor?
LAVABODA NEDEN KULLANILMAYAN DELİK VAR? Lavabo çukurunun üst bölmesinde hemen her lavaboda bir delik bulunuyor. Başlangıçta birçok kişiye anlamsız gelen bu delik, aslında büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü bazen normal gider tıkanır. Bu durumda su kontrolsüzce yükselebilir ve taşar. Taşan su, maddi zarara sebep olabilir.
Söz konusu delik, su seviyesi yükseldiğinde ihtiyaç olarak ön plana çıkıyor. Çünkü suyun belirli bir seviyenin üstüne çıkmasında engel oluşturabiliyor. Zira yükselen su bu delikten rahatça akabiliyor. Böylece su taşmıyor ve maddi zarar oluşmuyor.
