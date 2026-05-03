  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zelenski rest çekti: Yunanistan’ı şok eden Türkiye şartı Basın açıklamasında sarf etmişti! Aykut Erdoğdu'nun eşinin skandal sözlerine soruşturma Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki... Ahmet Türk göreve dönemiyor! PKK’nın silahları bırakma sözünü yerine getirmemesi etkili oldu! Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç İran anketinde çarpıcı sonuçlar! Trump'a yüzde 61'lik tokat! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehlikeye ilk kez 2007'de dikkat çekmiştik Dünya yaşlanıyor: Yetişkin bezlerinin satışı bebek bezlerini geçti! Monşer büyükelçilerden ezan okuyan büyükelçilere… Cezayir Büyükelçimiz Küçükyılmaz ikindi ezanını böyle okudu İran savaşı ABD’nin boyalarını döktü Trump ile birlikte donanma da batıyor
Dünya Yığınak devam ediyor! ABD askeri uçakları Orta Doğu'ya yöneldi
Dünya

Yığınak devam ediyor! ABD askeri uçakları Orta Doğu'ya yöneldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yığınak devam ediyor! ABD askeri uçakları Orta Doğu'ya yöneldi

ABD ile İran arasında tansiyon yüksek seyrini korurken, Amerikan ordusuna ait askeri uçakların Orta Doğu yönündeki hareketliliğinde dikkat çekici artış yaşandı. Özellikle nakliye ve yakıt ikmal uçaklarının bölgeye yönelmesi, yeni bir askeri hazırlık tartışmasını beraberinde getirdi.

ABD-İran hattında gerilim sürerken, Amerikan ordusuna ait askeri hava trafiğinde olağan dışı yoğunluk gözlendi. Avrupa’dan Orta Doğu’ya yönelen uçuşlarda özellikle nakliye ve havada yakıt ikmal uçaklarının sayısındaki artış dikkat çekti.

2 Mayıs’ta gözlenen hareketlilikte, ABD ordusuna ait çok sayıda uçağın Avrupa’dan kalkarak Orta Doğu’daki çeşitli noktalara yöneldiği görüldü. Bu tablo, bölgede askeri hazırlık düzeyinin yükseldiğine ilişkin değerlendirmeleri güçlendirdi.

AA muhabirinin uçuş takip uygulaması Flightradar24 üzerinden yaptığı incelemede, 2 Mayıs’ta Avrupa’dan Orta Doğu ülkelerine intikal eden ABD ordusuna ait uçakların sayısında sıra dışı artış olduğu görüldü.

Bölgeye gönderilen uçakların çoğunluğunu, yaklaşık 77 ton kargo ve yaklaşık 100 asker taşıyabilen C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı oluşturdu.

Öte yandan, yaklaşık 127 ton kargo taşıyabilen ABD Hava Kuvvetlerinin en büyük nakliye uçağı "Lockheed C-5M Super Galaxy" ve Boeing tarafından üretilen havada yakıt ikmal ve stratejik askeri nakliye uçağı "Boeing KC-46 Pegasus"ları da Avrupa ve Orta Doğu hava sahasında gözlendi.

Orta Doğu'ya doğru hareket eden nakliye uçağı sayısının en az 12 olduğu, bu uçakların bir kısmının Almanya'dan havalandığı gözlemlendi.

Orta Doğu'ya hareket eden uçaklar arasında Boeing KC-135R Stratotanker tipi askeri havada yakıt ikmal tanker uçakları da bulunurken, en az 4 yakıt ikmal uçağının da İsrail ve çevresinde hareket ettiği görüldü.

Öte yandan, Bahreyn çevresinde ABD'ye ait bir sinyal istihbaratı (SIGINT) keşif uçağı olan "Boeing RC-135W Rivet Joint" uçağı da havada gözlendi.

Ayrıca, ABD'den ayrılan ve istikametleri henüz belirlenemeyen nakliye uçakları olduğu da gözlemlendi.

Çok büyük savaş kapıda: ABD'den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi!
Çok büyük savaş kapıda: ABD'den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi!

Dünya

Çok büyük savaş kapıda: ABD'den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi!

İran savaşı ABD’nin boyalarını döktü Trump ile birlikte donanma da batıyor
İran savaşı ABD’nin boyalarını döktü Trump ile birlikte donanma da batıyor

Dünya

İran savaşı ABD’nin boyalarını döktü Trump ile birlikte donanma da batıyor

Batı'nın kirli ittifakı çöküyor! ABD, Avrupa'dan desteğini çekmeye başladı
Batı'nın kirli ittifakı çöküyor! ABD, Avrupa'dan desteğini çekmeye başladı

Dünya

Batı'nın kirli ittifakı çöküyor! ABD, Avrupa'dan desteğini çekmeye başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23