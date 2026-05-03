ABD devinden şok karar: 10 bin kişiyi işten çıkartacak!
ABD merkezli kozmetik devi Estée Lauder, önceden planladığı 7 bin kişiyi işten çıkarma fikrini büyüterek 10 bin kişiyi işten çıkartacağını açıkladı.

Dünya genelinde yaklaşık 57 bin çalışanı bulunan kozmetik devi Estée Lauder, özellikle mağaza operasyonları başta olmak üzere birçok alanda küçülmeye gidecek. Bu adımın yaklaşık 200 milyon dolarlık ek tasarruf sağlaması bekleniyor. Toplamda ise dönüşüm planı kapsamında yıllık vergi öncesi tasarrufun 1,2 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

FİZİKSELDEN DİJİTALE DÖNÜŞ Şirketin stratejisinde en dikkat çekici değişim, satış kanallarında yaşanıyor. CEO Stéphane de La Faverie liderliğinde Estée Lauder, satışlarını hızla büyüyen platformlara kaydırmayı planlıyor. Özellikle Amazon ve TikTok Shop gibi dijital kanallar bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.

PİYASA OLUMLU KARŞILADI Yeniden yapılanma planı yatırımcılar tarafından pozitif fiyatlandı. Açıklamaların ardından şirket hisseleri yüzde 13’e kadar yükseldi.

Cnbc-e'nin aktardığına göre; RBC Capital Markets analisti Nik Modi, sonuçların “en kötünün geride kalmış olabileceğine” işaret ettiğini belirtti.

