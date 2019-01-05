Sivasspor, Medjani ile yollarını ayırdı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor ile Cezayirli orta saha oyuncusu Carl Medjani arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Carl Medjani arasındaki 25 Ağustos 2017 başlangıç ve 31 Mayıs 2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Medjani'ye bugüne kadar kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol hayatında başarı dileğinde bulunuldu.

Sivasspor formasıyla 2'si Ziraat Türkiye Kupası'nda, 37'si ligde olmak üzere 39 maçta forma giyen Medjani, 5 sarı, 1 de kırmızı kart görmüştü.