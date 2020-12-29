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Spor Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan Hakan Arslan'a destek:
Spor

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan Hakan Arslan'a destek:

"Sivasspor camiasında 'Sivasspor'un hakkı yeniyor.' algısı, taraftarımızı ve sporcularımızı agresifleştiriyor, kötü niyetli kişilerin de manipülasyonuna açık hale getiriyor. Bu algının oluşmasına sebep olanları göreve davet ediyor, özlem duyduğumuz adil, imtiyazsız ve güven duyulan düzene kavuşmayı umutla bekliyoruz" - "Hakan'ı bu noktaya getiren sebepleri biliyoruz. Onu anlıyor, seviyor ve mücadelesini takdir ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:08:37 -
Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan Hakan Arslan'a destek:

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan Beşiktaş maçında kırmızı kart gören deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Arslan'a destek verdi.

Otyakmaz, yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Mehmet Demirkol'un, "Devrede Hakan Arslan'ın atılması sadece bir oyuncunun dışarıda kalması değil. O Sivasspor'un ruhu. Bir kişi eksilmediler, çok eksildiler." sözüne dikkati çekip, "Evet. O, Sivasspor'un ruhu. O ruh halimizin son durumu bu." dedi.

Sivasspor ile ilgili algı oluşturulmaya çalışıldığını ileri süren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bizi bu ruh haline sokan, tarafsız Fransız gazetecilerin dahi topun taç çizgisini geçtiğini söylemesi değil. Mesele, muallakta kalınan pozisyonlarda daima daha etkili camiaların lehine kararlar verilmesi de değil. Mesele, bu sezon geride bıraktığımız haftalarda lehimize penaltı olmasına rağmen penaltımızın verilmemesi, aleyhimize olan penaltılarda ise bir an düşünülmeden, VAR kontrol edilmeden penaltı noktasının gösterilmesi de değil. Mesele algı. Sivasspor camiasında 'Sivasspor'un hakkı yeniyor.' algısı, taraftarımızı ve sporcularımızı agresifleştiriyor, kötü niyetli kişilerin de manipülasyonuna açık hale getiriyor. Bu algının oluşmasına sebep olanları göreve davet ediyor, özlem duyduğumuz adil, imtiyazsız ve güven duyulan düzene kavuşmayı umutla bekliyoruz."

Başkan Otyakmaz, son zamanlarda giderek artan mevcut algının, takım kaptanı Hakan Arslan'ı da bu duruma getirdiğine işaret ederek, "O an kendisine gösterilen fotoğraf, haklılığının kendince ispatıydı. Göz göre göre hakkımız yeniyordu. Bir şeyler yapma sorumluluğu hissetti, bunu yaptı ve takımını eksik bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Arslan'ın kesinlikle öfkesini kontrol etmesi gerektiğini dile getiren Otyakmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak ikinci sarı kartı ve kırmızıyı gösterirken yüz ifadesinden hakem Arda Kardeşler'in de öfkesini kontrol edemediğini görmek bizi oldukça şaşırttı. Maçı sakin bir şekilde yönetmesi gereken hakem böyle yaparsa, hakkı yenildiğini düşünen Hakan Arslan neler yapmaz ki? Gördüğü kart ve yaptığı hareket futbola yakışmadığından, kaptanımıza mutlaka ceza verilecektir. Ancak Hakan'ı bu noktaya getiren sebepleri biliyoruz. Onu anlıyor, seviyor ve mücadelesini takdir ediyoruz."


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