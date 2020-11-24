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Spor Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti
Spor

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:18:03 -
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Merhum Ömer Otyakmaz'a yüce Allah'tan rahmet, başta başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Ömer Otyakmaz'ın cenazesinin yarın Doğanşar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



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